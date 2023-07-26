الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء شابا فلسطينيا في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان فيما قال الجيش إنه ينفذ عملية في مخيم العين للاجئين.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد شاب متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء".

وقالت الوزارة في بيان لاحق إن القتيل هو "الشهيد هو محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر".

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن قواته تنفذ عمليات ضد أشخاص تتعقبهم في مخيم العين في نابلس.

عبر حسابها على تلغرام، قالت كتائب شهداء الأقصى "تمكن مجاهدونا ... من إيقاع قوة خاصة في كمين محكم بعدد من العبوات الناسفة وصليات نيرانهم المباركة في أزقة مخيم العين وإصابات في صفوف جيشهم المهزوم".

ومخيم العين أو عين الماء هو أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنشئ في العام 1948 شمال غرب نابلس على أرض تابعة للمدينة.

وبمقتل الشاب ندى يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أربعة، إذ قتل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ثلاثة شبان في حي السامرية في المدينة.

وقال الجيش إن الثلاثة فتحوا النار على جنود في حي السامرية في نابلس في أعلى جبل جرزيم جنوب المدينة.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا مطردا للعنف بين الجانبين تركز في شمال الضفة الغربية وتحديدا في كل من مدينتي نابلس وجنين اللتان تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير الى ما لا يقل عن 202 فلسطيني، إضافة إلى 27 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصر من الجانب الفلسطيني.

تحتل إسرائيل الضفة الغلبية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

وغالبا ما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة يقول إنها "استباقية ووقائية" لمدن وقرى وبلدات فلسطينية لاعتقال مطلوبين لديه ويتخلل هذه المداهمات مواجهات مع السكان الفلسطينيين.