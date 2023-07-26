بقلم: يورونيوز

قتل شخص على الأقل من أفراد الطاقم وأصيب عدد من زملائه بجروح جراء حريق اندلع في وقت مبكر الأربعاء على متن سفينة لنقل السيارات قبالة هولندا كانت تحمل ثلاثة آلاف مركبة، وفق ما أعلن خفر السواحل.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكن فشلوا بذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر"، مشيرين الى أن النيران كانت لا تزال مشتعلة في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجّلة في بنما، على مسافة نحو 27 ميلا بحريا (50 كيلومترا) شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية .

وقالت المصادر إن سفينة الشحن كانت في طريقها إلى مصر بعد أن غادرت ميناء بريمين في ألمانيا.

وأكد خفر السواحل إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصا، عبر قوارب ومروحية خاصة.

ويعمل طاقم الإطفاء حتى الآن على إخماد الحريق المشتعل على متن سفينة نقل السيارات "فريمانتل هايواي". ولم يتم بعد تحديد مدى الأضرار التي لحقت بالمركبات بسبب الحريق.