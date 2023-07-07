بقلم: Euronews

سقوط الحكومة في هولندا على وقع خلافات داخلية حول سياسة الهجرة

بعد عام ونصف فقط في الحكم، انهار الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء مارك روته الجمعة، إثر خلافات بين الأحزاب بشأن سياسة اللجوء في هولندا، وفق وسائل إعلام وطنية، حيث كتبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي على موقعها على الإنترنت: "لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من تدفق طالبي اللجوء. وهذا ما يُقال في لاهاي". وأضافت: "هذه نهاية حكومة روته الرابعة".

مارك روته الملقب بـ "تفلون" لقدرته على البقاء في السلطة لمدة 12 عاماً على الرغم من الفضائح، هو رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ هولندا، أشرف على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، لكنها أخفقت في التوصل الى اتفاق، بحسب ما أفادت قناتا "أن أو أس" و"آر تي أل" ووكالة "ايه أن بي" المحلية.

تولى روته زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الليبرالي، زمام ائتلافه في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2022 بعد 271 يوماً من المفاوضات، لكنه تسبب في الأيام الأخيرة في إثارة مشاكل بين شركائه من اليمين والوسط، مُطالباً إياهم بتبني سلسلة من الإجراءات الإشكالية حول استقبال طالبي اللجوء، وفرض قيود على لم شمل العائلات.