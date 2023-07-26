بعد سنوات من اعتدائه على مئات المرضى.. الحكم بالسجن 20 عاما على طبيب نسائي

بقلم: يورونيوز

حكمت محكمة أمريكية فدرالية الثلاثاء على طبيب نسائي بالسجن 20 عاماً، بعد إدانته باعتداءات جنسية ارتكبها بحق مئات المرضى.

وقدمت حوالى 245 امرأة بما فيهن زوجة مرشح أمريكي سابق، شكاوى تحرش وسوء معاملة من قبل طبيبهن روبرت هادن البالغ 64 عاماً، في مستشفيات بارزة مثل مستشفى جامعة كولومبيا ومستشفى نيويورك برسبيتريان.

“مفترس يرتدي معطفاً أبيض”

قدمت 9 نساء شهادات مفصلة في المحكمة عن انتهاكات الطبيب الجنسية أثناء جلسات الفحص الطبي، شملت إيفلين يانغ، زوجة أندرو يانغ الذي ترشح للرئاسة في عام 2020 عن الحزب الديمقراطي.

وقالت يانغ أنها تعرضت للاعتداء من قبل هادن في عام 2012 بينما كانت حاملاً في شهرها السابع بطفلها الأول.

ووصف المدعي العام هادن، الذي لم يعمل كطبيب منذ 2012 بأنه "مفترس يرتدي معطفاً أبيض".

وبحسب الضحايا لم تبد المستشفيات اهتماماً بشكاوى النساء حول الانتهاكات الجنسية. وقال القاضي إن معظم ضحاياه كن حوامل أو يعانين من إعاقات جسدية مما عرضهن للخطر بشكل أكبر.

ووصفت ديان مونسون، إحدى ضحاياه في في رسالة طويلة وجهتها إلى مستشفى كولومبيا عام 1994 شرحت فيها بالتفصيل الانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها خلال موعد طبي مع هادن في ذلك الوقت.

وقالت مونسون إن أحد المسؤولين في مستشفى كولومبيا وعدها بالتحقيق في الموضوع ولكنه لم يفعل.

أعلنت إدارة مستشفى كولومبيا العام الماضي، توصلها إلى تسوية بقيمة 165 مليون دولار أمريكي مع 147 مريضة بعد مراجعتها للسياسات الداخلية وتحسين شروط سلامة المرضى.