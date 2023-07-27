شاهد: الطرد في تونس والإبعاد في ليبيا.. مهاجرون عالقون يبكون طالبين المساعدة

بقلم: يورونيوز

لا يزال مئات المهاجرين الأفارقة، بينهم حوامل وأطفال، متروكين في رأس جدير في المنطقة العازلة بين ليبيا وتونس بعدما أرسلتهم السلطات التونسية إليها. يحاولون تحمّل الحرّ الشديد نهاراً والبرد ليلاً، بدون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة.

أقام نحو 140 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء، قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مخيماً موقتاً على حافة مستنقع ملحي على بعد 30 متراً من حاجز رأس جدير الحدودي الليبي [شمال].

وقال النيجيري جورج [43 عاماً] لوكالة فرانس برس "لا نعلم أين نحن. نعاني هنا، بدون طعام وبدون مياه".

وأضاف "لا يسمح لنا الليبيون بدخول أرضهم والتونسيون يمنعوننا من العودة. نحن عالقون وسط كل هذا"، مناشداً الدول الأوروبية "المساعدة أو إرسال سفينة إنقاذ".

وفق حرس الحدود الليبيين فان مجموعتين أخريين تضم كل منهما نحو مئة شخص، موجودتان في منطقة رأس جدير بين ليبيا وتونس منذ صدامات الثالث من تموز/يوليو في صفاقس.

وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في الثالث من تموز/يوليو، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.

وذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة أن الشرطة التونسية "طردت" نحو 1200 إفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

وتبذل السلطات الليبية جهداً كبيراً للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي.