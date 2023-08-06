EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. الحرب الروسية الأوكرانية: توتر مستمر وهمجمات انتقامية متبادلة وجدة تحتضن محادثات سلام

مسرح دونيتسك للدراما في ماريوبول، أوكرانيا
مسرح دونيتسك للدراما في ماريوبول، أوكرانيا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

تستمر الأحد محادثات السلام التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في يومها الثاني.بمشاركة مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول.

هذا ما يحدث في السعودية، أما على الأرض، صعدت موسكو من وتيرة هجماتها في أوكرانيا، حيث قصفت السبت مركزا لنقل الدم وصفه بأنه "جريمة حرب".

كما أصابت صواريخ روسية مساء السبت مباني شركة أوكرانية لتصنيع محركات الطائرات ذات "أهمية استراتيجية"، وذلك بعد ساعات من هجوم أوكراني بمسيّرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا

11:25

رئيس بلدية موسكو يؤكد إسقاط مسيّرة في أجواء العاصمة الروسية
 

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة الأحد، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة للعاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين عبر تلغرام "اليوم قرابة الساعة الحادية عشرة (08,00 ت غ) حاولت مسيّرة اختراق (الأجواء) في اتجاه موسكو. تمّ تدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء اقترابها".

10:44


أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخا و27 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافة الى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.

وأكدت القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية"، مشيرة الى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما اذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

08:55

القوات الجوية الأوكرانية تنفذ 14000 مهمة قتالية خلال الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلاح الجو الأوكراني نفذ 14 ألف مهمة قتالية خلال الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا. 
وهنأ زيلينسكي القوات الجوية الأوكرانية بمناسبة عيدها، وكتب على منصة أكس (تويتر سابقا) "فخورون بأبطالنا في السماء."
 

08:02

قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في أوكرانيا


أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن القوات الروسية قصفت مركزا لنقل الدم في منطقة خاركيف (شمال شرق)، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قنبلة جوية موجهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الروسية، مضيفا أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران".

08:01

ضربة صاروخية روسية تصيب شركة لتصنيع الطائرات


استهدفت ضربة صاروخية روسية أوكرانيا في ساعة مبكرة من مساء السبت، حيث طالت خصوصاً مباني شركة تصنيع الطائرات "موتور سيش" التي تديرها الدولة منذ العام 2022، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا... أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي".

مواضيع إضافية

انفجار مبنى في الدائرة 18 في باريس يسفر عن إصابة 5 أشخاص

شاهد: سحب سفينة الشحن المحترقة التي حملت أكثر من 3 آلاف سيارة لمصر إلى ميناء هولندي

لماذا تتزايد الهجمات الأوكرانية على الجيش الروسي في منطقة القرم؟

فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين موسكو كييف الحرب الروسية الأوكرانية الحرب في أوكرانيا