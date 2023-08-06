تستمر الأحد محادثات السلام التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في يومها الثاني.بمشاركة مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول.

هذا ما يحدث في السعودية، أما على الأرض، صعدت موسكو من وتيرة هجماتها في أوكرانيا، حيث قصفت السبت مركزا لنقل الدم وصفه بأنه "جريمة حرب".

كما أصابت صواريخ روسية مساء السبت مباني شركة أوكرانية لتصنيع محركات الطائرات ذات "أهمية استراتيجية"، وذلك بعد ساعات من هجوم أوكراني بمسيّرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا