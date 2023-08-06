تستمر الأحد محادثات السلام التي تستضيفها مدينة جدة السعودية في يومها الثاني.بمشاركة مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول.
هذا ما يحدث في السعودية، أما على الأرض، صعدت موسكو من وتيرة هجماتها في أوكرانيا، حيث قصفت السبت مركزا لنقل الدم وصفه بأنه "جريمة حرب".
كما أصابت صواريخ روسية مساء السبت مباني شركة أوكرانية لتصنيع محركات الطائرات ذات "أهمية استراتيجية"، وذلك بعد ساعات من هجوم أوكراني بمسيّرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.
آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا
رئيس بلدية موسكو يؤكد إسقاط مسيّرة في أجواء العاصمة الروسية
أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمّرت طائرة مسيّرة في أجواء العاصمة الأحد، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة استهدافات أوكرانية متزايدة للعاصمة الروسية.
وكتب سوبيانين عبر تلغرام "اليوم قرابة الساعة الحادية عشرة (08,00 ت غ) حاولت مسيّرة اختراق (الأجواء) في اتجاه موسكو. تمّ تدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء اقترابها".
أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخا و27 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافة الى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.
وأكدت القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية"، مشيرة الى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما اذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.
On the Day of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, we express our gratitude to our heroes for their steadfast defense!— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 6, 2023
💪 30 cruise missiles and 27 UAVs launched by Russia at #Ukraine were successfully shot down by our defenders on August 5-6.
Glory to the Heroes! pic.twitter.com/Ise91o7FSt
قتلى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن القوات الروسية قصفت مركزا لنقل الدم في منطقة خاركيف (شمال شرق)، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى".
وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قنبلة جوية موجهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الروسية، مضيفا أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران".
Russia's guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023
This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P
ضربة صاروخية روسية تصيب شركة لتصنيع الطائرات
استهدفت ضربة صاروخية روسية أوكرانيا في ساعة مبكرة من مساء السبت، حيث طالت خصوصاً مباني شركة تصنيع الطائرات "موتور سيش" التي تديرها الدولة منذ العام 2022، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا... أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي".