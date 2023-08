أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأحد أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافة الى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.

وأكدت القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية"، مشيرة الى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما اذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

On the Day of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, we express our gratitude to our heroes for their steadfast defense!



💪 30 cruise missiles and 27 UAVs launched by Russia at #Ukraine were successfully shot down by our defenders on August 5-6.



Glory to the Heroes! pic.twitter.com/Ise91o7FSt