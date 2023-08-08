EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

قنبلة من الحرب العالمية الثانية تتسبب في إجلاء آلاف الأشخاص من دوسلدورف الألمانية

إجلاء سكان شارع في بادربورن عقب اكتشاف قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال البناء في ألمانيا، الأحد 8 أبريل 2018.
إجلاء سكان شارع في بادربورن عقب اكتشاف قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال البناء في ألمانيا، الأحد 8 أبريل 2018. Copyright Henning Kaiser/AP
بقلم:  يورونيوز

لا تزال هناك في المدن الألمانية قنابل غير منفجرة تُكتشف بانتظام في مواقع بناء، بعد 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

دعي نحو 13 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم موقتا في دوسلدورف غربي ألمانيا بعد اكتشاف قنبلة أميركية من مخلفات الحرب العالمية الثانية حسبما قال رجال الإطفاء في المدينة الاثنين.

اعلان

ومن المقرر إبطال مفعول القنبلة التي تزن طنا ليل الاثنين الثلاثاء. وقد عثر عليها في أثناء القيام بأعمال في هذا الحي وفقا لبيان لرجال الإطفاء.

ولا تزال هناك في المدن الألمانية قنابل غير منفجرة تُكتشف بانتظام في مواقع بناء، بعد 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

عام 2017، استدعى اكتشاف قنبلة تزن 1,4 طنا في فرانكفورت (غرب) إجلاء 65 ألف شخص.

في كانون الأول/ديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع قرب محطة القطار في ميونيخ (جنوب)، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتعطيل حركة السككة الحديدية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

شاهد: رغم السيطرة على حريق هائل.. رياح قوية تضع قبرص في حالة تأهب

ماذا نعرف عن تفجيرات مالي وبوركينا فاسو التي أدت إلى مقتل 37 شخصاً؟

مئات رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرتغال وتأهب بسبب درجات الحرارة المرتفعة

رجل إطفاء انفجار الحرب العالمية الثانية ألمانيا