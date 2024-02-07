يحلّق في الجو عن عمر ال 102 عام.. بريطاني شارك في الحرب العالمية الثانية يقود طائرة "سبيتفاير"

بقلم: يورونيوز

قام جاك همينجز، وهو طيار سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني بالتحليق بطائرة "سبيتفاير" عن عمر يناهز 102 عام بهدف جمع التبرعات لإحدى الجمعيات الخيرية.

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الرجل الذي كان قائد سرب في القوات الجوية البريطانية، نفذ رحلة جوية على متن طائرة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية بهدف جمع التبرعات لصالح جمعية Mission Aviation Fellowship (MAF) " وهي جمعية خيرية شارك في تأسيسها قبل حوالي 80 عاما.

وبهذه الرحلة التي انطلقت يوم الاثنين من مطار في جنوب إنجلترا، واستغرقت 20 دقيقة، أصبح همينجز، بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية، أكبر شخص يقود طائرة "سبيتفاير".

وبعد أن قاد طائرة "سبيتفاير"، أعرب همينجز عن سعادته بالعودة إلى مقعده في قمرة القيادة، على الرغم من صعوبة الرحلة.

وفي عام 1948، انضم همينجز لأول مرة إلى برنامج Mission Aviation Fellowship، حيث قضى عشرة أشهر في الطيران فوق قارة أفريقيا في محاولة استكشاف الطرق التي يمكن للطائرات بواسطتها أن تساعد في نقل المساعدات إلى المجتمعات المعزولة.

وتطورت الجمعية الخيرية بشكل كبير منذ ذلك الوقت، وأصبحت الآن منظمة مسيحية تعتمد على استخدام الطائرات في نقل المساعدات والأدوية والشحنات الاستعجالية إلى البلدان التي تحتاجها.