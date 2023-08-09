أسقطت الدفاعات الجوّية الروسيّة مُسيّرتَين كانتا متّجهتين إلى موسكو حسبما أعلن رئيس بلديّة المدينة فجر الأربعاء، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسيّة.
وقال سيرغي سوبيانين عبر تلغرام "سُجّلت محاولة طائرتَين مسيّرتَين عسكريّتَين التحليق فوق مدينتنا. وقد أُسقِطت كلاهما بواسطة الدفاع الجوّي، واحدة في منطقة دوموديدوفو (جنوبي العاصمة)، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع"، من دون أن يعطي تفاصيل بشأن مصدر الهجوم.
وأضاف "حاليا لا توجد معلومات عن ضحايا" على صلة بالمسيّرتَين اللتين أسقِطتا، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الواقعة.
ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيّرات الأوكرانيّة على الأراضي الروسيّة، وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.
ووفقا للسلطات، شهدت موسكو هجمات عدّة بمسيّرات الأسبوع الماضي، بما في ذلك هجوم ألحق أضرارا بمبنى تجاري في حي للأعمال.
برلين تعرض تمديد الإطار الزمني لنشر أنظمة باتريوت تابعة لها في بولندا
أعلنت برلين أنها عرضت تمديد الإطار الزمني لنشر أنظمة دفاعية صاروخية تابعة لها من طراز باتريوت في بولندا، على الأرجح حتى نهاية العام.
وأرسلت برلين ثلاث وحدات باتريوت إلى شرق بولندا في كانون الثاني/يناير بعد انفجار شهدته قرية بولندية في أواخر العام 2022 يُعتقد أنه نجم عن صاروخ دفاع جوي أوكراني طائش.
وكان مفترضا نشر الأنظمة الأميركية الصنع لمدة أقصاها ستة أشهر، حرصا من برلين على عدم استنفاد مخزوناتها من الأسلحة.
لكن وزارة الدفاع أعلنت في بيان أنها عرضت السماح لبولندا بالاحتفاظ بالأنظمة "طوال الصيف، وعلى الأرجح حتى نهاية العام".