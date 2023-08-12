شويغو يتفقد قطعات عسكرية في القطب الشمالي بالتزامن مع مناورات روسية في بحر الشمال

عززت روسيا وجودها العسكري في القطب الشمالي قبل إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات المنتشرة في القطب الشمالي وكذلك الاستعدادات "للدفاع عن منشآت مهمة بشكل خاص" في هذه المنطقة الاستراتيجية، بحسب ما أعلنت وزارته السبت.

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وذكر بيان أن شويغو رافقه أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة روس-اتوم النووية الحكومية وزارا نوفايا زيمليا في أقصى شمال روسيا.

وعاينا أيضا موقعا لتجارب الأسلحة النووية التي تم استخدامها خلال الحقبة السوفياتية كانت تجري فيه "اختبارات متقدمة للأسلحة والمعدات العسكرية".

مناورات عسكرية

تتزامن زيارة شويغو مع قيام الأسطول الروسي الشمالي بتدريبات عسكرية قتالية على طول طريق بحر الشمال في القطب الشمالي.

سفينة حربية روسية تطلق صاروخًا أثناء التدريبات العسكرية RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

باشرت أوكرانيا في حزيران/يونيو هجومها المضاد الذي طال انتظاره بعدما حشدت أسلحة غربية وعبّأت قواتها الهجومية. لكن كييف أقرت بإحرازها تقدما بطيئا.

وعززت روسيا وجودها العسكري في القطب الشمالي قبل إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقامت بإعادة تأهيل قواعد الحقبة السوفياتية ونشرت أسلحة وأنظمة مضادة للطائرات من طراز S-400 في المنطقة التي تضم احتياطيات هائلة من الهيدروكربونات ويمكن أن تشكل طريقا بحريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا بسبب الاحتباس الحراري وذوبان الأنهر الجليدية.