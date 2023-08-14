بعد هروبها من قفصها.. صيّاد يقتل لبؤة في كوريا الجنوبية

تجري السلطات التحقيقات مع صاحب المزرعة، كونه لا يمتلك أي إذن رسمي بتربية هذا النوع من الحيوانات.

كشفت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية بأن لبؤة كانت قد هربت من مزرعة في البلاد، وتسببت بحالة ذعر بين المواطنين، قُتلت برصاصة أحد الصيادين اليوم الإثنين.

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وكان المسؤول عن المزرعة الواقعة في مقاطعة كوريونغ الجنوبية الشرقية، قد أبلغ الأسبوع الماضي عن هروب اللبؤة بعد أن وجد قفصها فارغًا.

وقالت شرطة كوريونج إن السلطات أرسلت بسرعة ضباط الشرطة وعمال الطوارئ والصيادين المدنيين إلى المنطقة.

وتم منع الناس من دخول منطقة جبلية حيث يُعتقد أن اللبؤة تحركت قبل أن يقتلها أحد الصيادين بالقرب من المزرعة، وفقًا لمسؤولي المقاطعة والشرطة.

ولم ترد تقارير عن قيام اللبؤة بمهاجمة أي شخص، وشوهدت آخر مرة في قفصها عندما تم إطعامها ولم يعرف متى هربت.

وتجري السلطات التحقيقات مع صاحب المزرعة، كونه لا يمتلك أي إذن رسمي بتربية هذا النوع من الحيوانات.