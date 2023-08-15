شاهد: وزيرة خارجية ألمانيا تلغى زيارتها إلى أستراليا بسبب عطل في طائرتها أثناء توقفها في الإمارات

أعاد الحادث فتح النقاش بشأن الأسطول الجوي المتهالك للحكومة الألمانية، واعتبرت وسائل إعلام محلية أن ما حصل "محرج" ويعكس حالا من "الفوضى".

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أناليلا بيربوك الثلاثاء الى إلغاء زيارة الى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي بعدما أصاب عطل طائرتها أثناء توقفها في أبوظبي للتزود بالوقود.

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وكتبت الوزيرة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لقد حاولنا كل شيء لكن للأسف لم يكن من الممكن لوجستيا المضي في خطط سفري الى منطقة الهندي-الهادئ".

وأشارت الى أن إلغاء الجولة بسبب خلل في الطائرة "هو أكثر من مزعج".

وغادرت بيربوك ألمانيا الأحد في بداية جولة كان من المقرر أن تستمر أسبوعا. لكن طائرتها عانت خللا فنيا بعد توقفها في أبوظبي للتزود بالوقود.

وبقيت الوزيرة عالقة لساعات في العاصمة الإماراتية مع محاولة الفنيين إصلاح خلل في أجزاء من الجناحين.

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز "ايرباص ايه 340" تعود إلى 23 عاما، من أبوظبي ليل الاثنين الثلاثاء، لكنها سرعان ما اضطرت للعودة أدراجها بعدما عاود الخلل الظهور أثناء تحليقها.

وأكدت القوات الجوية الألمانية أنه "لأسباب أمنية، توجب إعادة الطائرة"، مشيرة إلى أنها اضطرت لإلقاء كميات من الوقود لتتمكن من الهبوط بشكل آمن مجددا في العاصمة الإماراتية.

وأشارت تقارير ألمانية الى أن بيربوك في طريق العودة الى بلادها على متن رحلة تجارية.

وأعاد الحادث فتح النقاش بشأن الأسطول الجوي المتهالك للحكومة الألمانية.

واعتبرت وسائل إعلام محلية أن ما حصل "محرج" ويعكس حالا من "الفوضى". وكتبت شبكة "آر أن دي" أن ألمانيا "تجعل من نفسها أضحوكة".

واعتبرت رئيسة اللجنة البرلمانية للدفاع ماري-أنييس شتراك-سيمرمان أن "عدم تمكّن وزيرة الخارجية من مواصلة رحلتها هو أمر محرج بكل بساطة".

ودفع الحادث القوات الجوية الى الاسراع في سحب هذه الطائرة وأخرى من الطراز نفسه من الأسطول الجوي. وأوضحت أن ذلك سيتمّ "خلال الأسابيع المقبلة قبل الجدول المحدد" لذلك.

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وهذه ليست المرة الأولى تتأثر فيها رحلات رسمية لسياسيين ألمان بسبب خلل في الطائرات التي تقلّهم.

ففي 2018، اضطرت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل الى تأخير سفرها لحضور قمة لدول مجموعة العشرين بعد مشكلة تقنية في طائرتها، وهي ذاتها التي كانت تقلّ بيربوك.

وفي العام نفسه، اضطر وزير المال في حينه والمستشار الحالي أولاف شولتس للعودة الى بلاده من اندونيسيا على متن رحلة تجارية بعدما قضمت قوارض بعض الأسلاك في الطائرة.

وفي أيار/مايو، مددت بيربوك زيارتها إلى قطر يوما واحدا بعدما تعرضت طائرتها لثقب في أحد إطاراتها.