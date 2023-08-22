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الشرطة البلجيكية: ازدياد نسبة السرقة والجرائم المتعلقة بالمخدرات في محطة ميدي بروكسل

شرطي بلجيكي يتحدث في محطة قطار ميدي الدولية في بروكسل، بلجيكا.
شرطي بلجيكي يتحدث في محطة قطار ميدي الدولية في بروكسل، بلجيكا. Copyright Francisco Seco/Copyright 2020 The AP.
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أظهرت بيانات جديدة للشرطة البلجيكية، يوم الاثنين أن محطة ميدي في بروكسل أصبحت أخطر محطة بسبب انتشار الجرائم.

ووفقا للأرقام التي رصدتها الشرطة البلجيكية خلال الفترة 2018 و 2022، هناك حوالي 3500 جريمة تحدث في المحطة سنويا، وأكثرها شيوعا: السرقة والابتزاز والجرائم المتعلقة بالمخدرات.

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وأفاد توماس روجمان، النائب في البرلمان البلجيكي لصحيفة دي ستندرد: " تعد جنوب بروكسل البوابة الدولية لبلدنا أي أول ما يراه العديد من الأجانب عن بلدنا، وهي ليست صورة جميلة”.

ووفقا لصحيفة دي ستاندارد في عام 2021، ساوى عدد الجرائم في محطة ميدي جميع الجرائم في 13 محطة متبقية.

وكانت صوفي دوتوردوار، الرئيسة التنفيذية لشركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، قد ناشدت السياسيين في رسالة طلبت فيها المساعدة في معالجة "الوضع الدرامي" في بروكسل ميدي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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