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شاهد كيف اعترضت بكين طريق سفن فليبينية في عرض بحر الصين الجنوبي

سفن فلبينية بالقرب من المياه المتنازع عليها، 23 آب 2023.
سفن فلبينية بالقرب من المياه المتنازع عليها، 23 آب 2023. Copyright AFP
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مناوشة في عرض البحر.. تُظهر هذه المشاهد التي التقطها خفر السواحل الفلبيني المواجهة الأخيرة بشأن السيادة بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

منعت الثلاثاء سفن خفر السواحل الصينية لساعات مرور سفن خفر السواحل الفلبينية قرب منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها مع الفلبين، حيث تحتفظ بكين هناك بسفينة عسكرية وترسل الإمدادات.

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وسمحت الصين، تأكيداً لملكيتها للمنطقة، بمرور سفينتين تحملان إمدادات، متذرعة بأسباب إنسانية.

وتطالب بكين بالسيادة الكاملة تقريباً على بحر الصين الذي يعد ممراً تجارياً لبضائع تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنوياً، وسط مطالبات منافسة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

 وعلى الرغم من انتكاساتها في المحاكم الدولية، تنتهج الصين سياسة حازمة بشكل متزايد، الأمر الذي أثار قلق دول أخرى في المنطقة والولايات المتحدة، التي تراقب عن كثب أنشطة بكين في المنطقة وترى أنها تهدد حركة الملاحة البحرية العالمية.

وكانت الصين قد تجاهلت قراراً صدر عام 2016 عن محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي يقضي بأن المطالبة التاريخية للصين بمعظم البحر لا أساس لها.

المصادر الإضافية • أ ب

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