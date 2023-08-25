شاهد: مناورات عسكرية مشتركة بين أستراليا والفلبين في بحر الصين

بقلم: يورونيوز

أجرت أستراليا والفلبين مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه اليوم الجمعة، حيث تطالب بكين بالسيادة على الممر المائي بأكمله تقريبًا.

وأجريت التدريبات، التي حضرها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، على بعد 240 كيلومترا شرق سكاربورو ريف، وهي شعاب مرجانية على شكل جزيرة مرجانية تسيطر عليها بكين لأكثر من عقد من الزمن، في واحدة من أغنى مناطق الصيد. في المنطقة.

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وقام حوالي 1200 جندي أسترالي و560 من مشاة البحرية الفلبينية بمحاكاة عملية هبوط برمائي، بمساعدة طائرتين أستراليتين من طراز F-35 وسفينتين بحريتين من كانبيرا.

وقال فرديناند ماركوس للصحفيين: "بالنظر إلى أن هناك العديد من الأحداث التي تشهد على تقلبات المنطقة، فإن هذا النوع من التدريبات وهذا النوع من التعاون الاستراتيجي الوثيق بين دول المنطقة مهم للغاية". وأضاف: "إنه جانب مهم لكيفية استعدادنا لأي احتمال".

وتطالب كل من الصين وتايوان بالسيادة على كل هذا البحر تقريبًا، بينما تتنازع الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي على أجزاء منه.

تقع شعاب سكاربورو، التي استغلتها أجيال من الصيادين الفلبينيين حتى سيطرة بكين عليها في عام 2012، على بعد 230 كيلومترًا من لوزون، الجزيرة الرئيسية في الفلبين.

ولطالما تجاهلت الصين قرار محكمة التحكيم الدائمة (PCA)، ومقرها لاهاي (هولندا)، والتي وجدت في عام 2016 أن بكين ليس لديها "حقوق تاريخية" على هذا البحر الاستراتيجي.

وتنشر قوات خفر السواحل ومئات السفن هناك حول الشعاب المرجانية، وتسيطر على كل الممر المائي تقريبًا الذي تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات كل عام.

وتعد المناورات الأسترالية الفلبينية التي تجري يوم الجمعة هي الأولى من هذا الحجم بين البلدين، حيث تجمع بين التدريبات الجوية والبحرية والبرية ومحاكاة استعادة جزيرة يسيطر عليها العدو.