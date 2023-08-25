من جديد.. "أوشن فايكينغ" تنقذ 272 مهاجراً في المتوسط

بقلم: يورونيوز

أوضحت المنظمة غير الحكومية أن "الفحوص الطبية مستمرة على متن السفينة" منذ الخميس.

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية 272 شخصاً، بينهم تسعة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا، حسبما أعلنت الجمعة.

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وقالت المنظمة الإنسانية ومقرها مرسيليا "من بين هؤلاء الناجين البالغ عددهم 272، هناك 32 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنّهم من "23 جنسية".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "الفحوص الطبية مستمرة على متن السفينة" منذ الخميس.

وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في حزيران/يونيو، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتمّ العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.

وكانت السلطات الإيطالية احتجزت "أوشن فايكينغ" لعشرة أيام في تموز/يوليو بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجدداً في 21 منه.