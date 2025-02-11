روبياليس يدافع عن نفسه أمام القضاء: "استأذنت هيرموسو قبل تقبيلها في كأس العالم"

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وخلال شهادته في محاكمته الجارية في مدريد بتهمة الاعتداء الجنسي، قال روبياليس إنه تصرف تحت تأثير اللحظة وانفعال الفوز. وأضاف: "ليس من الشائع أن تفوز بكأس العالم... لقد أخطأت".

وأكد أنه كان ينبغي عليه التصرف بمزيد من الهدوء وبطريقة أكثر رسمية كممثل عن الاتحاد.

هيرموسو: لم أوافق على القبلة

في المقابل، نفت هيرموسو، خلال شهادتها أمام المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تكون قد وافقت على القبلة، مؤكدة أنها لم تكن محل ترحيب.

لاعبة كرة القدم جينيفر هيرموسو أثناء تقديم شهادتها داخل قاعة المحكمة في ضواحي مدريد، إسبانيا، يوم الإثنين 3 فبراير 2025. Manu Fernandez/AP

وقالت: "هذا التصرف يجب ألا يحدث في أي بيئة عمل أو محفل رياضي"، مضيفة أن الحادثة أفسدت عليها فرحة التتويج بأكبر إنجاز في مسيرتها الرياضية.

ضغوط على هيرموسو بعد الواقعة

لم تتوقف تداعيات القضية عند القبلة المثيرة للجدل، حيث كشفت هيرموسو لاحقًا أنها تعرضت لمحاولات متكررة للضغط عليها من أجل التقليل من شأن الحادثة. وأوضحت أنه طُلب منها تسجيل مقطع فيديو مشترك مع روبياليس، تنفي فيه أي اتهامات ضده، لكنها رفضت ذلك بشدة.

ورغم استقالة روبياليس من منصبه وسط تصاعد الضغوط، استمر الجدل حول القضية، حيث وصف نفسه بأنه ضحية "حملة تشويه"، بينما يواجه اتهامات رسمية من النيابة العامة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين ونصف بتهمتي الاعتداء الجنسي والإكراه.

وقد أثارت الواقعة غضبًا واسعًا داخل إسبانيا وخارجها، مما أدى إلى تغييرات جذرية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، شملت إقالة عدد من المسؤولين وتعيين أول مدربة في تاريخ المنتخب النسائي.