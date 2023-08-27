7 ملايين فأر بالمدينة.. روما تدق ناقوس الخطر لمواجهة غزو الفئران للكولوسيوم

بقلم: يورونيوز

أدى انتشار حشود من الجرذان والفئران حول المدرج الروماني الشهير الكولوسيوم بروما إلى إطلاق المدينة حملة جديدة للسيطرة على القوارض

وفي الأيام القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صوراً ومقاطع فيديو لجرذان وفئران تنقب وسط القمامة وفتات الطعام والزجاجات البلاستيكية في المدرج الأثري.

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وقالت سابرينا ألفونسي، مستشارة البيئة بروما إن "تدخلا خاصا" بدأ تحت إشراف شركة التنظيف وجمع النفايات في المدينة، لتخليصها من الفئران حتى يستطيع الناس زيارة الكوليسيوم بسلام.

ويعد الموقع الذي يقع في قلب روما من بين مواقع الجذب السياحي الأكثر شعبية في أوروبا.

وقام عمال البلدية بنصب فخاخ حول الموقع، ورفعوا القمامة المهملة، كما تفقدوا فتحات الصرف بحثاً عن القوارض في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت المدينة في بيان أمس السبت.

و في منشور لها على صفحتها على فيسبوك أوضحت ألفونسي أن "ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام وتدفق السياح أدى إتراكم كمية كبيرة من النفايات، معظمها من الزجاجات البلاستيكية، في المناطق المحيطة بالمدرج، وخاصة في الحدائق، والمناطق الضليلة تحت الأشجار".

وعلى عكس مناطق مثل قلعة سانت أنجيلو ومتاحف الفاتيكان، فإن المنطقة المحيطة بالمدرج التاريخي لا تعاني عادة من مشكلة كبيرة مع الفئران.

لكن أزمة القمامة متفاقمة منذ سنوات في المدينة، لدرجة أن الخنازير البرية تتواجد بشكل منتظم في المناطق السكنية، حيث يجتذبها تراكم القمامة.