Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
يجذف أفراد الطواقم، مرتدين أزياء تنكرية، في قوارب ملونة على امتداد القناة الكبرى في البندقية.
No Comment

فيديو. كرنفال البندقية ينطلق بموكب قوارب زاهية الألوان ولفتة إلى أولمبياد ٢٠٢٦

آخر تحديث:

افتتح أشهر كرنفال إيطالي في البندقية باستعراض قوارب مزينة على القناة الكبرى. شعاره "أوليمبوس" المرتبط بأولمبياد الشتاء 2026، ويستمر حتى 17 فبراير.

عشرات القوارب المزينة بألوان زاهية، يقودها مجدفون بأزياء تنكرية متقنة، انزلقت عبر البحيرة الشاطئية فيما تجمعت الحشود على الجسور وعلى الضفاف. وانتهى الموكب قرب جسر ريالتو، حيث انهمرت غيوم من قصاصات الورق الملونة فوق القوارب والمتفرجين.

وأطلق الحدث موسم الكرنفال القائم على المواكب والحفلات التنكرية الراقصة وعروض الشارع التي تجذب زواراً من أنحاء العالم. ويحمل كرنفال هذا العام شعار "أوليمبوس. عودة إلى جذور الألعاب"، رابطاً الاحتفالات بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، المقرر أن تنطلق في السادس من فبراير في ميلانو وكورتينا.

ويقول المنظمون إن نسخة 2026 تولي اهتماماً خاصاً لأقدم تقاليد البندقية، بعد إعادة صياغتها بما يلائم جمهور اليوم. ويستمر الكرنفال حتى منتصف فبراير، على أن يكون الافتتاح الرسمي في 31 يناير في ساحة سان ماركو، وتتواصل الفعاليات حتى 17 فبراير.

ومن المتوقع أن يتراوح عدد الزوار بين عدة مئات الآلاف ومليون شخص، على أن تصادف أكثر الأيام ازدحاماً عطلةَ نهاية الأسبوع الأخيرة ويومَ ثلاثاء المرفع.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان