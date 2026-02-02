فيديو. كرنفال البندقية ينطلق بموكب قوارب زاهية الألوان ولفتة إلى أولمبياد ٢٠٢٦

عشرات القوارب المزينة بألوان زاهية، يقودها مجدفون بأزياء تنكرية متقنة، انزلقت عبر البحيرة الشاطئية فيما تجمعت الحشود على الجسور وعلى الضفاف. وانتهى الموكب قرب جسر ريالتو، حيث انهمرت غيوم من قصاصات الورق الملونة فوق القوارب والمتفرجين.

وأطلق الحدث موسم الكرنفال القائم على المواكب والحفلات التنكرية الراقصة وعروض الشارع التي تجذب زواراً من أنحاء العالم. ويحمل كرنفال هذا العام شعار "أوليمبوس. عودة إلى جذور الألعاب"، رابطاً الاحتفالات بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، المقرر أن تنطلق في السادس من فبراير في ميلانو وكورتينا.

ويقول المنظمون إن نسخة 2026 تولي اهتماماً خاصاً لأقدم تقاليد البندقية، بعد إعادة صياغتها بما يلائم جمهور اليوم. ويستمر الكرنفال حتى منتصف فبراير، على أن يكون الافتتاح الرسمي في 31 يناير في ساحة سان ماركو، وتتواصل الفعاليات حتى 17 فبراير.

ومن المتوقع أن يتراوح عدد الزوار بين عدة مئات الآلاف ومليون شخص، على أن تصادف أكثر الأيام ازدحاماً عطلةَ نهاية الأسبوع الأخيرة ويومَ ثلاثاء المرفع.