اعتقال اثنين من المشتبه بهم إثر اختراق ترددات السكك الحديدية في بولندا

بقلم: يورونيوز

أوقفت الشرطة البولندية الأحد شخصين يشتبه بأنهما اخترقا إلكترونياً شبكة الاتصال التابعة لخط سكك الحديد الوطني، ما أحدث اضطرابات في حركة المرور في بعض مناطق البلاد نهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم الشرطة في مدينة بياليستوك حيث تمّت عملية التوقيف توماس كروبا إن "الرجلين اللذين تم توقيفهما مواطنان بولنديان".

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كما صادرت الشرطة معدات إذاعية من الشقّة حيث تم اعتقال الرجلين البالغين 24 و29 عاماً.

توقف نحو عشرين قطاراً

وليل الجمعة، تمّت قرصنة شبكة الاتصال الإذاعي التابعة لخط سكك الحديد البولندي "بي كي بي" قرب مدينة شتشين ما أدى إلى توقّف إشارات المرور وبالتالي توقف أو تأخير نحو 20 قطاراً.

وأفادت "بي كي بي" أن حركة المرور استؤنفت بعد ساعات.

نعرف بأنه كانت هناك محاولات منذ بضعة أشهر لزعزعة استقرار الدولة البولندية. قامت روسيا الاتحادية بالاشتراك مع بيلاروس بهذا النوع من المحاولات.

تواصلت الهجمات السبت والأحد في أجزاء أخرى من البلاد من دون التسبب بأي مشاكل في حركة المرور.

النشيد الوطني الروسي وخطاب بوتين

وذكرت تقارير إعلامية بأن الإشارات تخللتها تسجيلات للنشيد الوطني الروسي وخطاب للرئيس فلاديمير بوتين.

تلعب بولندا، الحليفة لأوكرانيا، دوراً رئيسياً في نقل الأسلحة الغربية إلى البلاد.

وأفادت وكالة الأمن الداخلي في البلاد السبت بأنها تحقق في الحادثة.

وقال نائب منسّق الأجهزة الخاصة ستانيسلو زارين لوكالة "باب" الإخبارية "نعرف بأنه كانت هناك محاولات منذ بضعة أشهر لزعزعة استقرار الدولة البولندية. قامت روسيا الاتحادية بالاشتراك مع بيلاروس بهذا النوع من المحاولات".

وأضاف أن الهجوم "لم يشكّل أي مخاطر لصحة أو حياة الركاب".

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وخلال الأسبوع، شهدت شبكات سكك الحديد البولندية حوادث عدة بينها خروج قطارين عن السكة من دون سقوط ضحايا.

وأفاد زارين بعدم وجود أدلة تشير إلى أي علاقة بين هذه الحوادث وعمليات القرصنة.