أعلنت مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" Eramet أنّها ستستأنف "اعتباراً من هذا المساء" وبصورة تدريجية أنشطتها في الغابون حيث أعلن عسكريون الإطاحة بالرئيس علي بونغو إثر فوزه بولاية جديدة.

وقالت المجموعة في بيان "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة بشأن الأحداث الجارية في الغابون، قررت المجموعة استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 آب/أغسطس".

