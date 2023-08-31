حضت الولايات المتحدة مساء الأربعاء الجيش الغابوني على الحفاظ على الحكم المدني، معربة عن قلقها بعد أن أطاح انقلابيون برئيس البلاد عقب انتخابات متنازع عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان "نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني".
ويأتي هذا البيان الذي يتوافق مع لغة حلفاء واشنطن الغربيين عقب ساعات من وضع الانقلابيين للرئيس علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف ميلر "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. ونحن لا زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة".
ويأتي هذا الانقلاب بعد شهر من استيلاء الجيش على السلطة في دولة افريقية أخرى هي النيجر.
وبخلاف النيجر التي كان رئيسها المخلوع محمد بازوم حليفا رئيسيا للغرب جرت الإشادة بديموقراطيته وموافقته على استقبال قوات أميركية وفرنسية لمحاربة الجهاديين، فإن تعامل الولايات المتحدة مع الغابون وجيشها محدود جدا.
وأعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن "غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات" التي زعمت المعارضة أنها فازت بها.
مجموعة "إيراميت" تقرّر استئناف أنشطتها في الغابون تدريجياً
أعلنت مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" Eramet أنّها ستستأنف "اعتباراً من هذا المساء" وبصورة تدريجية أنشطتها في الغابون حيث أعلن عسكريون الإطاحة بالرئيس علي بونغو إثر فوزه بولاية جديدة.
وقالت المجموعة في بيان "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة بشأن الأحداث الجارية في الغابون، قررت المجموعة استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 آب/أغسطس".
[Press Release] #Eramet in #Gabon: rail freight resumes this evening and mining resumes tomorrow morning.— Eramet (@GroupeEramet) August 30, 2023
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وأضافت أنّ "الإنتاج في منجم مواندا توقف في المجمل لمدة 24 ساعة والنقل بالسكك الحديدية لمدة 18 ساعة".
بالمقابل، أعلنت المجموعة أنّ سير قطارات الركاب سيظلّ متوقفاً "حتى إشعار آخر".
وتستثمر مجموعة التعدين الفرنسية في الغابون منجم مواندا للمنغنيز وتوظّف في هذا البلد أكثر من 8700 شخص (بما في ذلك المقاولون من الباطن).
غوتيريش "يدين بشدّة محاولة الانقلاب الجارية" في الغابون
دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة محاولة الانقلاب الجارية" في الغابون، داعياً جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" و"الحوار"، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وأكّد دوجاريك أنّ الأمين العام "يتابع بقلق بالغ إعلان نتائج الانتخابات في سياق تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية، ويدين بشدّة محاولة الانقلاب الجارية كوسيلة لحلّ الأزمة النتي نجمت عن الانتخابات"، داعياً الانقلابيين إلى "ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وعائلته".
L’@ONU_fr reste aux côtés du peuple gabonais.— António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2023
Je condamne fermement la tentative de coup d'État en cours comme moyen de résoudre la crise post-électorale.
J'appelle l’armée nationale et les forces de sécurité à garantir l’intégrité physique du Président et sa famille. https://t.co/EGa9cWeAuF
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الرد على انقلاب النيجر والغابون في إسبانيا
جتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، اليوم الخميس، لمناقشة كيفية الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، ويبحثون أيضا انقلاب الغابون واستيلاء الجيش على السلطة يوم أمس الأربعاء.
وسيكون عدم الاستقرار في دول غرب ووسط إفريقيا موضوعا رئيسيا في الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد في مدينة توليدو الإسبانية، إلى جانب المناقشات حول الحرب في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.
بريطانيا تندد بالانقلاب العسكري "غير الدستوري" في الغابون
نددت بريطانيا الأربعاء بالانقلاب العسكري "غير الدستوري" في الغابون، مع اقرارها بالمخاوف بشأن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان "تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية. نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام".
انقلابيو الغابون يعيّنون الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيساً للمرحلة الانتقالية"
عيّن العسكريون الانقلابيون في الغابون ليل الأربعاء قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيساً للمرحلة الانتقالية" بعدما أعلنوا فجراً استيلاءهم على السلطة ورفضهم نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بولاية ثالثة علي بونغو الممسكة أسرته بمفاصل السلطة منذ 55 عاماً.
ودان الاتحاد الإفريقي إعلان الانقلابيين استيلاءهم على السلطة، كما حذّرت نيجيريا من "استبدادية مُعدية" في قارة شهدت اعتبارا من العام 2020 استيلاء العسكر على السلطة في ستة بلدان.
وجاء في بيان للانقلابيين تلي عبر التلفزيون الرسمي "تمر البلاد حالياً في أزمات مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة".
وتلا البيان ضابط بحضور عشرات من كبار الضباط والجنرالات الذين يمثّلون كل ألوية الجيش وأفراد من الحرس الجمهوري وجنود.
وشدّد البيان على أنّ الانتخابات "لم تستوف شروط الاقتراع الشفاف" الذي كان كثر من أبناء الغابون يعوّلون عليه.
واستنكروا "حكماً غير مسؤول يتسبّب بتدهور مستمر للتماسك الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى".
وقال الانقلابيون في بيانهم "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قرّرنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".