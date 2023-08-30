أفادت الإدارة العسكرية لكييف الأربعاء أن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية، واصفة الهجوم بأنه "الأكثر قوة" الذي يستهدف المدينة منذ الربيع.
وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام "لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع... بالاجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي".
تراجع حاد في الأرباح الصافية لغازبروم
أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" الثلاثاء أن أرباحها الصافية في النصف الأول من العام 2023 تراجعت إلى 3,1 مليارات دولار في ظل استغناء أوروبا عن موارد الطاقة الروسية على خلفية النزاع في أوكرانيا.
فبعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بغزو أوكرانيا في العام الماضي، تسابقت دول أوروبية كانت تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي الروسي، على إيجاد مصادر أخرى للتزود بالمادة.
الثلاثاء أعلنت غازبروم أن أرباحها الصافية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت إلى 296 مليار روبل (2,8 مليار يورو) من 2,5 تريليون روبل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم فاميل ساديغوف إن التراجع سببه خصوصا ضعف الروبل.
مقتل شخصين في كييف جراء قصف صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية
أفادت الإدارة العسكرية المحلية في كييف الأربعاء أن شخصين قتلا جراء تساقط حطام ناتج عن هجوم صاروخي استهدف العاصمة الاوكرانية.
وكتب سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تليغرام "نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف...لقي شخصان مصرعهما، وفق تقارير أولية".
وأضاف أن شخصا آخر أصيب بجروح ويخضع حاليا للعلاج.
هجوم صاروخي يستهدف كييف وسماع دوي انفجارات
تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم صاروخي، بحسب ما أعلنت السلطات في وقت مبكر الأربعاء، فيما أفاد مراسل وكالة فرانس برس عن وقوع انفجارات عدة في المدينة.
وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق تليغرام "هجوم صاروخي... قوات الدفاع الجوي تعمل". هذا وأفاد مراسل وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات عدة في وسط كييف قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (
روسيا تعلن تدمير أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل جنودا في البحر الأسود
أعلنت روسيا الأربعاء أن قواتها دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 جنديا في البحر الأسود.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تليغرام إن طائرة تابعة لها "دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا" في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو (21,00 ت غ).
تعرّض مطار في شمال غرب روسيا لهجوم بالطائرات المسيّرة (مسؤول)
أعلن مسؤول اقليمي روسي في وقت مبكر الأربعاء أن مطارا في مدينة بسكوف في شمال غرب روسيا يتعرض لهجوم بالطائرات المسيّرة وتعمل القوات العسكرية الروسية على صده.
وأفاد الحاكم الإقليمي ميخائيل فيديرنيكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "وزارة الدفاع تصد هجوما بطائرات مسيّرة في مطار بسكوف"، مرفقا منشوره بمقطع فيديو لحريق هائل مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.