قرعة مونديال الأندية 2023.. قمة عربية منتظرة بين الأهلي والاتحاد

بقلم: يورونيوز

قد تشهد كأس العالم للأندية المرتقبة في السعودية بين 12 و22 كانون الأول/ديسمبر المقبل، مواجهة عربية بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، بحسب مسار القرعة التي أقيمت في مدينة جدة الثلاثاء.

وستجمع مباراة الدور الأول الافتتاحية نادي الاتحاد السعودي المتجدّد بصفقاته مع الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، بصفته بطل السعودية المضيفة، ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل قارة أوقيانيا.

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ويلعب الفائز من هذه المباراة، مع الأهلي المصري بطل إفريقيا، في الدور الثاني.

أما نادي مانشستر سيتي المتوّج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيبدأ مشواره في المسابقة اعتباراً من نصف النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة الدور الثاني بين كلوب ليون المكسيكي ممثل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا.

ومثله بطل كأس ليبرتادوريس الذي ستُعرف هويته في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذ يواجه الفائز من المباراة الثانية بين الأهلي المصري والمنتصر افتتاحاً.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار مدينة جدة السعودية لتنظيم هذه النسخة في حزيران/يونيو الماضي، لتصبح المملكة الخليجية رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد الإمارات وقطر والمغرب.

وعلى هامش القرعة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إن "السعودية لديها تاريخ كبير في كأس العالم للأندية من خلال مشاركة متعدده لأندية النصر والهلال والاتحاد".

وأضاف: "دعونا نحتفل بالقيم الرياضية في مونديال الأندية، وفي كانون الأول/ديسمبر المقبل سوف نحتفل بالبطولة في جدة ونحن نرحب بجميع العالم".

من جانبه، قال رئيس فيفا السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو "سنعمل على تنظيم أفضل نسخة في تاريخ الاتحاد الدولي".

وحضر بنزيمة القرعة أيضاً، حيث اعتبر أن "السعودية تتطور شيئاً فشيئاً، ووصلت للمستوى العالمي". وتطرّق إلى الأندية المشاركة في مونديال الأندية معتبراً أن "كل الأندية كبيرة واستحقت التواجد في المونديال".

وسيتغيّر شكل هذه المسابقة التي انطلقت في العام 2000، بدءاً من العام 2025، إذ ستتوسع لتشمل 32 فريقاً على أن تقام كل أربع سنوات.

وصادق فيفا في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 اعتباراً من نسخة 2025، وأعلن مطلع العام الحالي آلية توزيعها بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 نادياً، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والإفريقي وكونكاكاف، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الأوقياني، بالإضافة إلى ناد من البلد المضيف.

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وتقام نسخة 2025 في الولايات المتحدة، قبل عام من استضافتها أيضاً، إلى جانب كندا والمكسيك، النسخة الجديدة من كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 48 منتخباً.