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روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو

أعلن رئيس بلدية موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء ثلاث طائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين إنه وفق معلومات أولية "لم تقع أي إصابات"، مضيفا على تلغرام أن قوات الدفاع الجوي "دمرت طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي.

أما الثالثة فقد تم تدميرها فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وأفادت الوزارة على تلغرام "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة طائرة مسيّرة فوق أراضي منطقة كالوغا".

وأضافت أنه "تم تدمير طائرة مسيّرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة فوق أراضي منطقة استرينسكي"، كما تم اعتراض طائرة مسيّرة أخرى "فوق أراضي منطقة تفير".

وأشار سوبيانين إلى إنه لم تقع إصابات، بحسب المعلومات الأولية.

وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا للسلطات الروسية. وقال سوبيانين إن أضرارا لحقت بمنطقة استرينسكي "نتيجة تساقط حطام" الطائرة وأن أجهزة خدمات الطوارئ "تعمل على إزالة الحطام".

وأضاف أن الطائرة المسيّرة التي تم اعتراضها في منطقة زافيدوفو بمنطقة تفير "كانت تحلق باتجاه موسكو"، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".