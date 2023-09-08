ترك الجيش الروسي مدنًا مدمّرة وأراضي مزروعة بالألغام إلى حدّ كبير. ووفقًا لبلينكن، فإنّ ما يقرب من ثلث الأراضي الأوكرانيّة مزروع بالألغام أو مليء بالذخائر غير المُنفجرة.
خلال زيارته قبو مدرسة في منطقة تشيرنيغيف شمال أوكرانيا احتُجز داخله قرويّون (367 من سكّان ياغيدني البالغ عددهم حوالى 400 نسمة) في ظروف غير إنسانيّة، أشاد وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الخميس "بالصمود الاستثنائي" للأوكرانيّين في مواجهة الغزو الروسي. وقال بلينكن: "إن الأوكرانيّين يتّحدون من أجل التخلّص من الذخائر والألغام واستعادة الأرض"، معلنا عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.
وفي ما يلي أهم تطورات الحرب الروسية الأوكرانية:
مساعدات أميركية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الخميس مساعدة عسكريّة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى تلبية "احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة" وتُظهر "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.
غير أنّ هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها، بدلا من أن تَسحب مباشرةً من مخزوناتها.
ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأميركيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.