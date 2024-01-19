بسبب رفعه شعار "قضية الشرفاء".. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يغرّم اللاعب محمود مرضي

بقلم: يورونيوز

بدا أن اللاعب الأردني محمود مرضي أراد توجيه رسالة لأجل الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي قطاع غزة المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف، مبديا تعاطفه معهم وراجيا أن تحقن دماؤهم ويشفى مرضاهم.

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سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامة قدرها 1500 دولار، بحق اللاعب الأردني محمود مرضي، بسبب الكشف عن شعار: "هي قضية الشرفاء" المكتوبة على قميصه، خلال مباراة جمعت منتخب بلاده مع نظيره الماليزي، ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم التي تنظمها قطر.

وكشف اللاعب عن العبارة المكتوبة على قميصه الداخلي إثر تسجيله الهدف الأول من المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني. وعلق مدرب المنتخب الأردني حسين عموتة على حركة اللاعب بأن العبارة لها قراءات إنسانية عدة، مبديا مساندته لمحمود المرضي، وواصفا إياه باللاعب الملتزم فنيا وأخلاقيا.

وساند مستخدمون للإنترنت مبادرة اللاعب محمود مرضي ومنهم محمد عجارمة، قائلا عن اللاعب إنه وأمثاله سينالون شرف مناصرة المظلوم من أهله.

وفي السياق ذاته أعرب زميلان للاعب مرضي هما موسى التعمري ويزن نعيمات عن أملهلما في إنهاء "الإبادة في غزة"، وأن تخفف عنهم الآلام التي سببتها لهم الحرب.

ويتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف إسرائيلي مدمر يوميا ولحملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، كما يتعرض فلسطينيو الداخل إلى اعتداءات، ما جعل إسرائيل تمثل قبل أيام أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني، خلال دعوى قضائية رفتها ضدها جمهورية جنوب إفريقيا.