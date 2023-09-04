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"العودة إلى البيت سعادة غامرة".. سيرجو راموس يغيّر وجهته من الاتحاد السعودي إلى أحضان إشبيلية

راموس يرفض عرض الاتحاد وينضم إلى نادي إشبيلية
راموس يرفض عرض الاتحاد وينضم إلى نادي إشبيلية Copyright NICOLAS TUCAT/AFP
بقلم:  يورونيوز
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أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد لكرة القدم السابق سيرجيو راموس الإثنين، عن سعادته بالعودة إلى نادي مسقط رأسه إشبيلية بعد 18 عاماً.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الماضي "إنه يوم مميز جداً، العودة الى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية".

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وأضاف اللاعب البالغ 37 عاماً والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005 قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات "انا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن".

وأعلن النادي الأندلسي أن راموس وقع عقداً لمدة عام واحد عقب اجتيازه الفحص الطبي الروتيني.

وترك راموس إشبيلية في سن 19 عاماً للانضمام إلى ريال مدريد مقابل صفقة قياسية لمدافع إسباني. في عام 2021، وقع راموس مع باريس سان جرمان لكنه كان بدون نادٍ منذ انتهاء عقده مع بطل فرنسا في حزيران/يونيو الماضي.

وحسب الصحف المحلية، فان راموس فضل العودة إلى إشبيلية على الحصول على عرض أفضل من الناحية المادية كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

وقال راموس الذي ولد في ضواحي إشبيلية: "كنت متحمسا للعودة إلى منزلي. لم يكن من المنطقي الذهاب إلى أي مكان آخر دون المرور هنا".

وفاز راموس بالدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات خلال 16 موسماً في البرنابيو.

ولعب 180 مباراة مع إسبانيا، وسجل 23 هدفاً، وكان جزءاً من المنتخب المتوج بكأس أوروبا مرتين (2008 و2012) وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

ويحتل إشبيلية المركز الأخير في الدوري الاسباني بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

وكان اشبيلية توج بطلاً للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت.

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