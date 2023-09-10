EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. بعد توقيف بريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين.. سوناك يندد بالتدخل الصيني

الريس الأمريكي جو بايدن إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مجموعة العشرين في نيودلهي
الريس الأمريكي جو بايدن إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مجموعة العشرين في نيودلهي Copyright Evelyn Hockstein/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد لنظيره الصيني عن "قلقه العميق" بشأن "التدخّل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية"

 بعد الكشف عن توقيف أحد الأشخاص بتهمة التجسّس، حسبما أفاد متحدث باسم داونينغ ستريت وسائل الإعلام البريطانية.

اعلان

والتقى رئيس الحكومة البريطانية برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث أعرب عن "قلقه العميق إزاء التدخّل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية"، بعد الكشف عن توقيف شخص كان يعمل في مقر البرلمان في وستمنستر بتهمة التجسس في آذار/مارس.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد عقدٍ من القطيعة .. أول لقاء بين إردوغان والسيسي في قمة العشرين

أكثر من 2000 قتيل.. المغرب يشيّع ضحايا الزلزال المدمر

الجيش النيجيري يتهم فرنسا بتجهيز قوات لـ"التدخل" العسكري

شي جينبينغ الصين بكين ريشي سوناك تجسس بريطانيا