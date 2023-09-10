بقلم: يورونيوز

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد لنظيره الصيني عن "قلقه العميق" بشأن "التدخّل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية"

بعد الكشف عن توقيف أحد الأشخاص بتهمة التجسّس، حسبما أفاد متحدث باسم داونينغ ستريت وسائل الإعلام البريطانية.

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والتقى رئيس الحكومة البريطانية برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث أعرب عن "قلقه العميق إزاء التدخّل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية"، بعد الكشف عن توقيف شخص كان يعمل في مقر البرلمان في وستمنستر بتهمة التجسس في آذار/مارس.