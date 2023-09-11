قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلًا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد.
وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال، وفق ما أعلنت الوزارة في وقت سابق عصر الأحد.
من جانب آخر تبنت الحكومة في اجتماع الأحد مشروعًا لإحداث "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، سيفتح لتلقي التبرعات.
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بريطانيا ترسل فرقًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر زلزال المغرب
قالت بريطانيا اليوم الأحد إنها سترسل فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب بعد زلزال قوته 6.8 درجة وقع يوم الجمعة.
وقال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان: "60 من خبراء البحث والإنقاذ البريطانيين وأربعة من كلاب البحث ومعدات الإنقاذ سترسل إلى المغرب".
وأضاف أن الفرق تم إرسالها اليوم الأحد على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية.
المغرب يقبل مساعدات من أربع دول بعد الزلزال الذي خلف 2122 قتيلًا على الأقل
قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلًا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد.
وقالت الوزارة في بيان: "استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".
وأفاد البيان بأن "هذه الفرق دخلت اليوم الأحد في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية".
وكانت عدة دول أعلنت استعدادها تقديم المساعدة للمغرب وتضامنها معه بعد الزلزال الأعنف الذي تشهده المملكة.
لكن السطات المغربية "أجرت تقييمًا دقيقًا للاحتياجات في الميدان"، وعلى أساسه قبلت عروض البلدان الأربعة، وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية.
وأشار البيان إلى إمكانية "اللجوء إلى عروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة"، مؤكدًا ترحيب المملكة "بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".