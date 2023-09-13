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شاهد: الفيضانات تجتاح جنوب غرب الصين وتودي بحياة 10 أشخاص

مياه الفيضانات تغمر مدينة يولين الصينية
مياه الفيضانات تغمر مدينة يولين الصينية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يومي الأحد والإثنين، تعرضت منطقة غوانغشي إلى أمطار غزيرة ناجمة عن بقايا أعصار هايكو الذي ضرب المنطقة قبل أيام قليلة.

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام إلى حدوث فيضانات في مدينة يولين الصينية، حيث ضربت بقايا إعصار هايكو منطقة غوانغشي جنوب غرب الصين.

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وقالت السلطات المحلية إن هطول الأمطار في العديد من الأماكن تجاوز الأرقام القياسية المعروفة حتى الآن، وفقًا لتقارير بثتها قناة "سي سي تي في" CCTV الحكومية الأربعاء. وذكرت القناة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الأحد والاثنين تسببت في انهيارات أرضية ومقتل 10 أشخاص في يولين.

وقال التلفزيون الرسمي الصيني إنه تم إجلاء أكثر من 4600 شخص من المنطقة.

المصادر الإضافية • CCTV OFF AIR / أ ب

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