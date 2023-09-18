شاهد: تدريبات عسكرية روسية على تخوم ولاية ألاسكا الأمريكية

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة للتدريبات التي أجراها الجيش الروسي شمال شرق بحر بيرنغ وتشوكشي بالقطب الشمالي في منطقة تبعد حوالي 50 كيلومتراً من ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت الوزارة إن حوالى عشرة آلاف جندي وأكثر من 50 وحدة عسكرية شاركوا في التدريبات التي ركزّت على "حماية طريق بحر الشمال".

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وتخلل التدريبات إطلاق غواصات تعمل بالطاقة النووية لصواريخ كروز، حيث تختبر موسكو مدى استعدادها لصراع محتمل في مياهها الشمالية الجليدية.

وبحر تشوكشي هو الامتداد الشرقي للمحيط الشمالي المتجمد الذي يفصل روسيا عن ولاية ألاسكا.

وتعتبر روسيا أراضيها الشاسعة في القطب الشمالي بمثابة ثروة استراتيجية حيوية وتقوم ببناء قدراتها العسكرية في المنطقة منذ سنوات، مما أثار المخاوف في الغرب.