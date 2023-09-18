شاهد: محتجون في درنة يطالبون بإسقاط البرلمان

بقلم: يورونيوز

شهدت مدينة درنة المنكوبة في ليبيا اليوم الإثنين، مظاهرات حيث طالب محتجون خلالها بـ"حلّ البرلمان وتوحيد ليبيا" وإعادة إعمار المدينة التي لحقتها أضرار هائلة بسبب الفيضانات.

وقتل الآلاف في درنة بعد عاصفة دانيال القوية التي أدت إلى انهيار سدين، وتستمرّ أعمال الإنقاذ حالياً وسط تحذيرات أممية من انتشار الأمراض.

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ودعا المتظاهرون إلى عقد مؤتمر دولي حول إعمار المدينة تحت رقابة الأمم المتحدة، كما طالبوا بإسراع عملية تعويضهم وتوكيل شركات أجنبية لمشاريع إعادة الإعمار.

والإثنين قال الهلال الأحمر الليبي إن أكثر من 11 ألف شخص فقدوا حياتهم، وإن أكثر من 30 ألف شخص آخرين شُردوا من منازلهم، بعد انهيار سدين في مدينة درنة جراء العاصفة القوية التي ضربت ليبيا يوم 11 أيلول / سبتمبر.

في هذه الاثناء طلبت منظمة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين بمزيد تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات.