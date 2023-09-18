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شاهد: تدريبات عسكرية مشتركة بين البحريتين الأمريكية والسويدية

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extract video Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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أجرت البحرية الأمريكية والسويدية مناورات عسكرية على عمليات الاستخراج السريع عبر سفينة (سي بي 90) القتالية في السويد.

وتستمر التدريبات حتى 23 أيلول/سبتمبر، قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا، بما يشمل مجاليهما البري والجوي، وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق.

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وتعتبر هذه أول مناورة بين السويد والولايات المتحدة بعد قمة الناتو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا الصيف الماضي والتي طلبت فيه السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ويستعد الناتو لإجراء أكبر تدريبات عسكرية مشتركة ستضم أكثر من 40 ألف جندي لمحاكاة عدوان روسي بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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