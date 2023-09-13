مقتدى الصدر: عن أسباب الكوارث الطبيعية.. " غضب سماوي" و"ذنب ليبيا غير مغفور"

انتقادات لاذعة وجدل كبير أعقبت تصريحات الصدر التي اعتبر فيها ما حصل في ليبيا والمغرب من كوارث "غضب من السماء"

أثار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الجدل بعد منشور له على منصة "أكس" تناول فيها أسباب حدوث الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، معتبرًا أنها نتيجة لثمار "التطبيع مع المجتمع الميمي" على حد قوله.

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وفيما يتعلق بفيضانات ليبيا، قال الصدر إن "ذنب ليبيا غير مغفور" في إشارة إلى "تورطها" في اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر الذي زار ليبيا واختفى هناك.

وأرجع الصدر ازدياد الكوارث الطبيعية في العالم إلى تقنين "الزواج المثلي"، أما حدوث الكوارث في البلدان العربية والإسلامية فيقول الصدر: "إن التطبيع والتجاوب المعتّد به من بعض الحكومات أو الشعوب مع فكرة المجتمع الميمي كان له الأثر الفاعل في ازدياد حدّة الكوارث الطبيعية في تلك الدول."

واعتبر الصدر الكوارث بمثابة "عقوبات دنيوية بمثابة تنبيه لهم مع انتشار الغفلة والتبعية لأفكار الغرب وانتشار الفاحشة والفساد."

وللصدر في العرق اتباع كثر، وله وزن سياسي رغم أنه قاطع الحكومة ولم يشترك بها.

لكن له في ذات الوقت مناوئين ومنتقدين لسياساته وطريقة تعاطيه مع المستجدات التي تحدث على الصعيد المحلي في العراق أو الصعيد الدولي، بحسب مدونين وناشطين.