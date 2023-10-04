مهرجان موسم الرياض يوقع عقداً لرعاية قمصان نادي روما الإيطالي

بقلم: يورونيوز

أعلن نادي روما الإيطالي الأربعاء أن مهرجان "موسم الرياض" سيكون الراعي الجديد لقميصه، في أحدث خطوات المملكة السعودية تجاه كرة القدم الأوروبية.

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ولم يذكر روما في بيانه المدة التي ستستمر فيها الرعاية ولا قيمتها، لكن النادي الإيطالي سيلعب مباراة ودية في السعودية كجزء من الصفقة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن قيمة الصفقة تبلغ نحو ثمانية ملايين يورو (8.3 مليون دولار) في الموسم الواحد.

ولم يتطرق روما إلى موعد المباراة الودية، كما لم يُحدّد المنافس فيها أيضاً.

🤝 L'#ASRoma annuncia una nuova partnership con @RiyadhSeason



Il logo di uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento comparirà sulla maglia giallorossa



📄 https://t.co/hSq1tjMBMR#RiyadhSeasonpic.twitter.com/OZtnQKQb49 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 4, 2023

و"موسم الرياض" هو مهرجان ترفيهي ورياضي يقام خلال فصل الشتاء في العاصمة السعودية وتُنظّمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة الخليجية.

وكان نادي روما يبحث عن راعٍ رئيسي لقميصه بعد الانفصال عن شركة "DigitalBits" للعملات الرقمية، والتي لم تحترم شروط رعايتها البالغة 35 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، وانفصل عنها نادي إنتر أيضاً.

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يلعب مبارياته بالشعار الروماني القديم على قمصانه "Senatus Populusque Romanus" أي "مجلس الشيوخ وشعب روما"، منذ فضّ الشراكة مع الراعي السابق أواخر الموسم الماضي.

وهذه الصفقة الجديدة هي أحدث خطوة في كرة القدم الأوروبية من قبل السعودية التي تستحوذ على نادي نيوكاسل في إنجلترا، وأنفقت مئات الملايين من الدولارات لضمّ نجوم كبار إلى دوري المحترفين لديها، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار.

وأثار احتمال اختيار روما للرياض كراعٍ رسمي له بعض الجدل في إيطاليا، إذ تتقدم العاصمتان بعرضين لاستضافة معرض "إكسبو 2030".