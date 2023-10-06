زلزالٌ يهز أركان العرش في هولندا والسبب.. الماضي النازي لأحد أعضاء العائلة الملكية

بقلم: يورونيوز

أكد القصر الملكي الهولندي أن الأمير برنهارد فون بيسترفيلد، المولود عام 1911 وتوفي عام 2004، كان يحمل بالفعل بطاقة عضوية في الحزب الاشتراكي الوطني الألماني NSDAP.

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أثار الكشف الأخير عن الماضي النازي لجد الملك الهولندي الحالي ويليم ألكسندر ردود فعل غاضبة في هولندا، في حين كانت شعبية العائلة المالكة في تراجع.

أكد البيت الملكي، الخميس، وجود بطاقة عضوية من الحزب الاشتراكي الوطني الألماني NSDAP، منسوبة إلى الأمير برنهارد، زوج الملكة السابقة جوليانا، ومؤرخة في عام 1933.

في اليوم السابق، نشر المؤرخ فليب مارشالكيرويرت، وهو أيضًا المدير السابق لأرشيف الأسرة المالكة، كتابًا يشرح فيه اكتشاف هذه البطاقة، أثناء أعمال الجرد في أرشيفات الأمير برنهارد الخاصة في قصر سويستديك.

وبعد الكشف الأولي المماثل عن عضويته في الحزب النازي، في وسائل الإعلام في عام 1996 وحتى وفاته في عام 2004 عن عمر يناهز 93 عامًا، نفى الأمير برنهارد دائمًا أنه كان عضوًا في حزب أدولف هتلر.

"لم أكن نازيًا أبدًا"

وقال في مقابلة نشرت بعد أيام قليلة من وفاته في صحيفة دي فولكس كرانت الوطنية: "أستطيع أن أعلن ذلك، أجزم ويدي على الكتاب المقدس: لم أكن نازياً أبداً"، وأقسم أنه "لم يدفع قط عضوية الحزب ولم يدفع أي مبلغ لعضوية الحزب". لم يكن لدي بطاقة عضوية قط."

ولد برنهارد فون بيسترفيلد عام 1911 في فيينا في الإمبراطورية الألمانية، وعاش في برلين وقت انضمامه إلى الحزب.

الملك ويليم ألكسندر ملك هولندا والملكة ماكسيما في النادي التكنولوجي السابق "تريزور" في منتدى هومبولت في قصر برلين، الأربعاء 7 يوليو 2021 AP Photo

وقال ريك إيفرز، الصحفي المتخصص في شؤون العائلة المالكة: "فوجئت باحتفاظ الأمير برنهارد بهذه الوثيقة وأنها لا تزال في أرشيف الأسرة المالكة".

ولكن وفقا له، إذا حدث هذا، فذلك أيضا لأن الملك ويليم ألكسندر نفسه سمح بذلك. وقال ريك إيفرز: "هذا أرشيف خاص، وليس أرشيفًا وطنيًا. وهو من يقرر ما يمكن فعله به".

ولكن في هولندا، ترتفع الآن أصوات كثيرة لمعرفة المزيد.