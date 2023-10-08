EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الشرطة الألمانية تفرق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في "شارع العرب" ببرلين

عناصر من الشرطة الألمانية في "شارع العرب" في برلين
عناصر من الشرطة الألمانية في "شارع العرب" في برلين Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن نحو 50 شخصاً تجمعوا في مظاهرة مؤيدة لغزة في منطقة نويكولن ببرلين مساء السبت. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا "فلسطين ستتحرر".

اعلان

لم تخلُ المظاهرة في الشارع المعروف باسم "شارع العرب" من صدامات مع أفراد الشرطة الذين طلبوا من المتجمعين الامتناع عن ترديد هتافات مناهضة لإسرائيل، مشيرة إلى الحظر المفروض على ارتداء الأقنعة.  

وبعد عدم الامتثال للمطالب جرت عمليات اعتقال وفض المظاهرة.

كما أصيب أحد الضباط برشق حجارة على سيارة دورية ما أدى إلى إتلاف زجاجها الأمامي.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قامت جماعة "صامدون" المناهضة لإسرائيل، بتوزيع الحلويات على المارة احتفالاً بما أسمته "انتصار المقاومة".

وندد مارتن هيكل، رئيس بلدية حي نويكولن، بـ"تمجيد رهيب لحرب رهيبة"، في تصريحات لتلفزيون فيلت. ودعا الحكومة إلى حظر "الدعاية الإرهابية المثيرة للاشمئزاز" من جانب "صامدون".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حزب الله اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا والجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعيات

"سحب طفل" مهاجر من أسرته في ألمانيا يثير ضجة واسعة والسلطات تعلق

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر دبابات على حدود قطاع غزة

الشرق الأوسط عنف رجال الشرطة حركة حماس ألمانيا السياسة الإسرائيلية مظاهرات