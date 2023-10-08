شاهد: الشرطة الألمانية تفرق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في "شارع العرب" ببرلين

بقلم: يورونيوز

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية إن نحو 50 شخصاً تجمعوا في مظاهرة مؤيدة لغزة في منطقة نويكولن ببرلين مساء السبت. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا "فلسطين ستتحرر".

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لم تخلُ المظاهرة في الشارع المعروف باسم "شارع العرب" من صدامات مع أفراد الشرطة الذين طلبوا من المتجمعين الامتناع عن ترديد هتافات مناهضة لإسرائيل، مشيرة إلى الحظر المفروض على ارتداء الأقنعة.

وبعد عدم الامتثال للمطالب جرت عمليات اعتقال وفض المظاهرة.

كما أصيب أحد الضباط برشق حجارة على سيارة دورية ما أدى إلى إتلاف زجاجها الأمامي.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قامت جماعة "صامدون" المناهضة لإسرائيل، بتوزيع الحلويات على المارة احتفالاً بما أسمته "انتصار المقاومة".

وندد مارتن هيكل، رئيس بلدية حي نويكولن، بـ"تمجيد رهيب لحرب رهيبة"، في تصريحات لتلفزيون فيلت. ودعا الحكومة إلى حظر "الدعاية الإرهابية المثيرة للاشمئزاز" من جانب "صامدون".