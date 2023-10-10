شاهد: نشر مدرعات على سلسلة التلال في جنوب إسرائيل

بقلم: يورونيوز

مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة، أظهرت مقاطع انتشار الدبابات الإسرائيلية على سلسلة التلال في جنوب إسرائيل.

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في الوقت الذي استدعت فيه إسرائيل 300 ألف جندي في إطار الرد على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة على جبهات متعددة، كان السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ستشن هجوماً برياً على المنطقة الساحلية الصغيرة على البحر الأبيض المتوسط.

وفي مشاهد التقطتها وكالة أسوشيتد برس، يمكن رؤية دبابات ومروحية على سلسلة من التلال في جنوب إسرائيل.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية وسط مدينة غزة، موطن مراكز حماس، بشكل متواصل حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بعد أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من الجماعة الإسلامية المسلحة والذي "سيتردد صداه لأجيال".

وقد أودت الحرب المستمرة منذ أربعة أيام بحياة 1600 شخص، حيث شهدت إسرائيل معارك بالأسلحة النارية في شوارع مدنها للمرة الأولى منذ عقود، وتحولت أحياء في غزة إلى أنقاض.