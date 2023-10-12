وزيرة الداخلية البريطانية تقترح على الشرطة تجريم رفع العلم الفلسطيني

بقلم: يورونيوز

تقدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بمقترح للشرطة لتجريم رفع الأعلام الفلسطينية والهتافات المناصرة للدول العربية بالمظاهرات مستقبلاً.

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وفي خطاب أرسلته للشرطة، حثت الوزيرة على قمع أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصلبان المعقوفة لمضايقة أو ترهيب أفراد الجالية اليهودية.

وقالت في خطابها إنه لا يجب على التجريم ان يشمل الهتافات المناصرة لحركة حماس الفلسطينية فقط بل يمتد ليشمل غيرها من الجماعات والدول العربية.

وكتبت الوزيرة في خطابها: "ليست الرموز والهتافات الصريحة المؤيدة لحماس فقط هي التي تثير القلق. أود أن أشجع الشرطة على النظر فيما إذا كانت الهتافات مثل من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر، يجب أن تُفهم على أنها تعبير عن رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل وقد تم محوها من العالم، وما إذا كان استخدامه في سياقات معينة قد يرقى إلى مستوى العنصرية المشددة بموجب المادة 5 للنظام العام".

وأضافت: "إن السلوكيات المشروعة في بعض الظروف، على سبيل المثال التلويح بالعلم الفلسطيني، قد لا تكون مشروعة كما هو الحال عندما يكون المقصود منها تمجيد الأعمال الإرهابية".

وينص القانون البريطاني على استقلاية جهاز الشرطة، مما يعني إن مقترحات الوزراء غير ملزمة ولكن يمكن مناقشاتها وتبنيها حسب رغبة الشرطة.

وجاءت رسالة برافرمان بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمحاسبة أي بريطاني يدعم حماس في أعقاب الهجوم على إسرائيل.