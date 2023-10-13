البيت الأبيض: كوريا الشمالية سلمت روسيا مؤخراً "أكثر من ألف حاوية" من المعدات العسكرية

بقلم: يورونيوز

قال متحدث باسم البيت الأبيض الجمعة، إن كوريا الشمالية سلّمت "أكثر من ألف حاوية" من المعدّات العسكرية والذخائر إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة، معتبرا أنّ هذه المعدّات ستستخدم في أوكرانيا.

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وصرّح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في مقابلة مع الصحافيين، أنه سيتم استخدام هذه المواد "لمهاجمة المدن الأوكرانية وقتل المدنيين الأوكرانيين".

ونشر البيت الأبيض رسماً بيانياً قال إنّه يوضح رحلة بعض الحاويات من ميناء في كوريا الشمالية إلى مستودع روسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأشار جون كيربي إلى أنّ كوريا الشمالية تسعى في المقابل إلى الحصول على معدّات عسكرية روسية و"تقنيات متطوّرة"، خصوصاً طائرات وصواريخ ومركبات مدرّعة ومعدّات مستخدمة لإنتاج الصواريخ البالستية.

وقال إنّ الولايات المتحدة "لاحظت تفريغ حاويات بواسطة قوارب روسية في كوريا الشمالية، وهو ما قد يشكّل أولى عمليات التسليم" للمعدّات العسكرية الروسية.

وأضاف كيربي أنّ "هذه الشراكة العسكرية سريعة التطوّر بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك من خلال نقل التكنولوجيا، تهدّد استقرار المنطقة والنظام الدولي لعدم الانتشار".