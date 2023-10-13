ارتفاع نسبة الهجمات ضد اليهود في بريطانيا بنسبة 400% والحكومة تعزز التمويل لحمايتهم

بقلم: يورونيوز

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس تخصيص تمويل إضافي بقيمة ثلاثة ملايين جنيه لتعزيز حماية المجتمع اليهودي من الاعتداءات المعادية للسامية، بعدما سجّلت الهجمات ضدّ يهود في المملكة ارتفاعاً بنسبة 400% في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" الدامية لحماس في إسرائيل.

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قالت الحكومة البريطانية في بيان إنّ الأموال ستذهب إلى "صندوق أمن المجتمع"، أو "سي أس تي" الذي تأسس لحماية اليهود البريطانيين من جرائم الكراهية وتهديدات مشابهة.

وأضافت الحكومة قولها إنّه سُجّل 139 حادثاً معادياً للسامية في الأيام الأربعة الماضية، في زيادة بنسبة 400% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وتعمل المنظمة مع الشرطة من كثب لحماية ممتلكات المجتمع اليهودي، وسيضمن التمويل الجديد نشر مزيد من الحراس في المدارس اليهودية. وستقوم المنظمة أيضاً بتعيين موظفين أمنيين إضافيين خارج الكُنس اليهودية يومي الجمعة والسبت، وفقاً للبيان الحكومي.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله: "في لحظات كهذه، عندما يتعرّض الشعب اليهودي للهجوم في وطنه، يمكن أن يشعر اليهود في كلّ مكان بقدر أقلّ من الأمان".

وأضاف سوناك قوله: "لهذا السبب يجب علينا أن نفعل كلّ ما في وسعنا لحماية الشعب اليهودي في كلّ مكان في بلادنا. إذا كان هناك أيّ شيء يقف في طريق الحفاظ على أمن المجتمع اليهودي، فسنقوم بإصلاحه. لديكم دعمنا الكامل".

واجتمع سوناك مع كبار الوزراء ومسؤولي الشرطة ولجنة العلوم والتكنولوجيا في داونينغ ستريت الخميس، لمناقشة حماية المجتمعات والمظاهرات في بريطانيا.

ويأتي ذلك قبيل الاحتجاجات والمسيرات المتوقعة التي ستجري في جميع أنحاء بريطانيا نهاية هذا الأسبوع، بسبب حرب إسرائيل على الفصائل الفلسطينية في غزة.