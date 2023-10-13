شاهد: أول رحلة جوية تعيد مواطنين فرنسيين من إسرائيل تهبط في مطار باريس

بقلم: يورونيوز

من المتوقع أن يتم تجهيز المزيد من الطائرات في الأيام المقبلة للتعويض عن تعليق العديد من الرحلات التجارية من وإلى إسرائيل

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وصلت طائرة مليئة بالمواطنين الفرنسيين العائدين من إسرائيل إلى باريس في وقت مبكر من يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد خمسة أيام من شن حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل.

وهبطت طائرة أولى تقل 377 مواطنا فرنسيا في باريس على متن رحلة استأجرتها وزارة الخارجية الفرنسية.

وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز الخميس، بأن الحكومة ستحمي الجالية اليهودية، مشيرا أيضًا إلى المخاوف بشأن العداء تجاه مسلمي فرنسا.

ومن المتوقع أن يتم تجهيز المزيد من الطائرات في الأيام المقبلة للتعويض عن تعليق العديد من الرحلات التجارية من وإلى إسرائيل.