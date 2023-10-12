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شاهد: تدمير عشرات المساجد في غزة بشكل كلي او جزئي جراء القصف الإسرائيلي

المسجد المدمر في قطاع غزة
المسجد المدمر في قطاع غزة Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والمياه عن منطقة غزة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يسكنها أكثر من مليوني شخص على مساحة 365 كيلومترًا مربعًا.

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أظهرت مشاهد مصورة دمار مسجد الأمين محمد في خان يونس بقطاع غزة، عقب غارة جوية إسرائيلية بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل.

وكان لمساجد غزة نصيب كبير من الدمار الهائل، إذ سوّت صواريخ وقنابل إسرائيلية أكثر من 20 مسجدًا في القطاع بالأرض، على مدار الأيام الماضية.

وحسب توثيق وزارة الأوقاف، فقد دمّرت آلة الحرب الإسرائيلية 3 مساجد كلّيًا، وألحقت بنحو 40 مسجدًا أضرارًا جزئية خلال معركة "سيف القدس" في 2021، كما دمرت بشكل كلي وجزئي قرابة 110 مساجد خلال معركة "العصف المأكول" في العدوان الإسرائيلي 2014.

ويستمر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة لليوم السادس على التوالي، وسط استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع في ظل انعدام فرص الهدنة في المرحلة الحالية.

مشاهد الدمار في قطاع غزة
مشاهد الدمار في قطاع غزةHatem Ali/Copyright 2023 The AP

وارتفع عدد القتلى في الصراع في كل من إسرائيل وقطاع غزة؛ وبحسب التقارير الرسمية، قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في كل جهة.

قطع الماء والكهرباء عن غزة

وبدأت أعمال العنف صباح السبت عندما دخل مقاتلون من حركة حماس الأراضي الإسرائيلية، وقتلوا مئات الأشخاص واحتجزوا عشرات آخرين كرهائن في هجوم غير مسبوق.

وفي أعقاب الهجوم المفاجئ، بدأت إسرائيل حملة مكثفة من الضربات في قطاع غزة، والتي تقول إنها تهدف إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية المسلحة.

كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والمياه عن منطقة غزة ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يسكنها أكثر من مليوني شخص على مساحة 365 كيلومترًا مربعًا.

وردت حماس على القصف الإسرائيلي على غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل والتوغل في القرى الحدودية.

ولم يستبعد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون احتمال تنفيذ هجوم بري في غزة، بحسب تقارير إخبارية.

المصادر الإضافية • EBU

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