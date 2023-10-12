شاهد: ماكرون يحذر من الانقسام الداخلي.. الشرطة الفرنسية تفرق بالقوة مظاهرة داعمة لفلسطين في باريس

بقلم: يورونيوز

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا إلى الأمة حث فيه على الحفاظ على "الوحدة الوطنية" في مواجهة الانقسامات السياسية.

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استخدمت الشرطة في باريس خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في العاصمة يوم الخميس.

وتشهد العديد من الدول مظاهرات مؤيدة لطرفي الصراع، لكن فرنسا أعلنت اليوم الخميس منع إقامة أي نشاط داعم للفلسطينيين بحجة "عرقلة النظام العام".

منع المظاهرات

وتأتي هذه التظاهرات في تحدٍ لقرار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي أمر بحظر "التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".

ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وقالت الوزارة لفرانس برس إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف "منظمي التظاهرات ومثيري الشغب".

وكان دارمانان قد صرح لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أنه تم تسجيل أكثر من 100 "عمل معاد للسامية" في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل السبت، موضحًا أنه تم توقيف 24 شخصًا على خلفية تلك الأعمال.

المظاهرات في باريس Thibault Camus/Copyright 2023 The AP

وشدد الوزير في قراره على ضرورة "سحب تصاريح إقامة" الأجانب المدانين بارتكاب أي جريمة معادية للسامية أو بالتحريض على الإرهاب، وطردهم "دون تأخير" من فرنسا.

من جهته، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا إلى الأمة حث فيه على الحفاظ على "الوحدة الوطنية" في مواجهة الانقسامات السياسية.

كما حذر من مغبة انتقال النزاع إلى فرنسا، مؤكدًا أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بالقضاء على الجماعات الإرهابية" حسب وصفه.