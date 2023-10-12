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فيديو: كبير حاخامات أوكرانيا يعبر عن قلقه إزاء وضع اليهود في إسرائيل

ورود للتضامن أمام السفارة الإسرائيلية في كييف
ورود للتضامن أمام السفارة الإسرائيلية في كييف Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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عبر كبير حاخامات أوكرانيا عن مخاوف اليهود في بلاده على سلامة الإسرائيليين عقب الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في مستوطنات وبلدات إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة يوم السبت الماضي.

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وقال الحاخام موشيه أزمان إن ما مر به الإسرائيليين خلال الهجوم ذكره بمشاهد معاناة الأوكرانيين خلال القصف الروسي لبيوتهم.

وساعد أزمان العديد من اليهود على مغادرة أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في فبراير – شباط العام الماضي.

واتهم أزمان إيران بمساعدة حركة حماس عبر تزويدها بالتكنولوجية العسكرية وهو ما شبهه بالطائرات المسيّرة إيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا في عملياتها بأوكرانيا.

وطالب الجيش الإسرائيلي "بإظهار مقاومة قوية" ضد حركة حماس.

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