EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

قيادي في حماس يتحدث عن تعامل مقاتليه على الميدان خلال عملية "طوفان الأقصى"

دورية جنود إسرائيليين في 12 أكتوبر 2023 بالقرب من كيبوتس بيري، المكان الذي قُتل فيه 270 محتفلًا على يد مسلحي حماس خلال مهرجان الموسيقى سوبر نوفا
دورية جنود إسرائيليين في 12 أكتوبر 2023 بالقرب من كيبوتس بيري، المكان الذي قُتل فيه 270 محتفلًا على يد مسلحي حماس خلال مهرجان الموسيقى سوبر نوفا Copyright ARIS MESSINIS/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نفى قيادي في حماس بشدة اتهام مقاتلي حماس بقطع رؤوس الأطفال، قائلا: "نرفض هذا الانحياز الإعلامي، وندعو المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة".

اعلان

دافع القيادي في حماس باسم نعيم عن هجوم الحركة في غلاف غزة، أثناء عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، منددا بمقتل المدنيين في غزة خلال الأيام الستة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي تلت ذلك.

وقال باسم نعيم، وهو طبيب ووزير سابق في حكومة حماس، إنه خلال "الانهيار السريع" للعسكريين الإسرائيليين يوم السبت، "سادت الفوضى ووجد المدنيون أنفسهم في وسط المواجهة"، بين مقاتلي الحركة الفلسطينيين من جهة، ومن جهة أخرى المقاتلين الإسرائيليين، وهو ما يفسر سقوط قتلى من أولئك المدنيين.

وقال نعيم إن الرهائن الـ150 الذين تم جلبهم إلى غزة ستتم معاملتهم وفقا للقيم الدينية والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن "عملية طوفان الأقصى كانت عملا دفاعيا بامتياز، وكان قرار شن العملية العسكرية فلسطينيا بالكامل"، وأضاف قوله: "في الوقت نفسه نحن قلقون حقا... ربما يكونون ضحايا لقصف الجيش الإسرائيلي، مثل شعبنا".

وتابع نعيم القول إن حركة حماس لن تفكر في إطلاق سراح الأسرى إلا بعد أن توقف إسرائيل قصفها. كما لفت المسؤول في حماس إلى أن "الادعاءات الإسرائيلية بقتل المدنيين وقطع رؤوس الأطفال ـ  تبنتها العديد من وسائل الإعلام الغربية بشكل غير أخلاقي وغير مهني "، قائلا: "من المؤسف تماما أن تتبع هذه وسائل الإعلام مثل هذه الأكاذيب والدعاية الإسرائيلية، دون بذل أي جهد بسيط للتحقق من حقيقة هذه الادعاءات".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ارتفاع نسبة الهجمات ضد اليهود في بريطانيا بنسبة 400% والحكومة تعزز التمويل لحمايتهم

"طوفان الأقصى": الضفة تنتفض تضامنا مع غزة وحزب الله يؤكد جهوزيته "متى يحين وقت أي عمل" ضد إسرائيل

شاهد: مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل إثرتحطم طائرة مسيّرة فوق منطقة بيلغورود الروسية

ضحايا حركة حماس إسرائيل قطاع غزة وسائل التواصل الاجتماعي