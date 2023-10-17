فيديو: مظاهرة في لندن تنديداً بالسياسة التحريرية لـ(بي بي سي) تجاه حركة حماس

بقلم: يورونيوز

هتف المتظاهرون "عار عليكم" كما حملوا لافتات لصور ضحايا إسرائيليين ولافتات أخرى كتب عليها "حماس تساوي الإرهاب".

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تظاهر حوالي 250 شخصا أمام مقر الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإثنين احتجاجا على سياسية الهيئة التحريرية تجاه حركة حماس وعدم تسميتها بالإرهابية.

وتقول نعومي وهي متظاهرة: "عندما وقعت أحداث 11 سبتمبر، لم يجد أحد صعوبة بوصف الهجوم بأنه إرهابي. كذلك الأمر في مانشستر أرينا، لم يكن هناك صعوبة بوصف الهجوم كعمل إرهابي. ولكن ما حدث في إسرائيل، لأنه حدث لنا نحن اليهود. نحن لسنا مهمين، وهذا خطأ جوهري على كل المستويات".

وتقول مادي وهي متظاهرة أخرى: «يشعر الداعمون للإرهاب بالدعم لأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لا تصفهم كإرهابين حماس. إنهم يتجرؤون على مهاجمة اليهود في الشارع نحن كنساء يهوديات علينا ألا نظهر رموز يهودية كنجمة ديفيد، بسبب معاداة السامية المتطرفة في الشوارع".

رد هيئة الإذاعة البريطانية

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان نشرته الإثنين إنها أولت "دراسة متأنية" لتغطيتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مضيفة: "إن بي بي سي والعديد من المؤسسات الإخبارية البريطانية والعالمية، لا تستخدم مصطلح "إرهابي" ولكنها تشير إلى الإرهاب.".

وأضاف البيان: " لقد أوضحنا أن حركة حماس محظورة كمنظمة إرهابية بموجب قانون المملكة المتحدة".

وكانت مجموعات مؤيدة للفلسطينيين قد قامت بطلاء مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، باللون الأحمر الأسبوع الماضي واتهمتها بأن "أيديها ملطخة بالدماء".

وأوقفت "بي بي سي" عن العمل 6 من مراسلي خدمتها العربية، بعد أن نشروا موضوعات مؤيدة لحركة حماس، أو وضعوا علامات إعجاب على منشورات تشيد بالحركة، وفقا لتقارير نشرتها الجزيرة وغيرها من الوسائل الإعلامية.