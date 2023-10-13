شاهد: حماس تنشر فيديو لتدريبات في وضح النهار تحضيراً لهجوم طوفان الأقصى

بقلم: يورونيوز

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، فيديو مطول لتدريبات أجريت في وضح النهار قبل أسابيع من إطلاق عملية "طوفان الأقصى" داخل بلدات ومستوطنات إسرائيلية يوم السبت الماضي.

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ونشرت حماس الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس وتبلغ مدته دقيقتين ويُظهر مقاتلين يفجرون نسخة طبق الأصل من البوابة الحدودية بين غزة والمناطق الإسرائيلية.

كما يقوم خلاله جنود حماس بقيادة شاحنات صغيرة ثم الانتقال من مبنى تلو الآخر من خلال إعادة بناء واسعة النطاق لموقع بلدة إسرائيلية، ويطلقون النار من أسلحة أوتوماتيكية على أهداف ورقية.

كما شارك في التدريب بالذخيرة الحية مسلحون يرتدون الدروع الواقية وملابس قتالية.

وشملت التدريبات تدمير نماذج بالأحجام الطبيعية للأبراج الخرسانية وهوائيات الاتصالات، في محاكاة دقيقة لما نفذته الحركة خلال هجوم يوم السبت الماضي.

تدريبات حماس HAMAS/AP

وقال علي بركة، المسؤول بحماس، من العاصمة اللبنانية بيروت، إن الحركة حصلت على مساعدات ومعدات عسكرية من كل من إيران وحزب الله اللبناني، إلا أنه شدد على أن التخطيط والتنفيذ الكامل للهجوم وقع داخل غزة على أيدي أعضاء الحركة ومسؤوليها.

وأضاف بركة: "نحن حضرنا لهذه المعركة جيدا. ونستعد لكل السيناريوهات بما فيها سيناريو المعركة طويلة الأمد".

ووصل عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي لغزة رداً على "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1570 شخصاً و7260 مصاباً بينما قُتل أكثر من 1300 إسرائيلياً وجُرح أكثر من 3200 شخص نتيجة هجوم حركة حماس حتى الآن.