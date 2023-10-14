شاهد: حاخام إندونيسي يدعو إلى السلام وإنهاء القتال بين إسرائيل وحماس

بقلم: يورونيوز

يقدم شهار هاشامايم، وهو الكنيس الوحيد حاليًا في إندونيسيا، خدمات للطائفة اليهودية المحلية، التي تضم حوالي 50 شخصًا في توندانو منذ العام 2019، رغم عدم الاعتراف باليهودية كواحدة من الديانات الست الرئيسية في البلاد.

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دعا حاخام إندونيسي في المعبد اليهودي الوحيد في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان اليوم السبت إلى السلام وإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مردخاي بن أبراهام، الحاخام الذي أمّ صلاة السبت في كنيس شهار هاشماييم بتوندانو في جزيرة سولاويزي أن الصراع لم يخلق القلق والشعور بالخوف والعزلة بين الكنيس والمصلين لأن الناس على علم بمجتمعنا فقط وهم يركزون على أداء الخدمات الدينية. وأضاف: "نحن ندعو ونصلي من أجل السلام، فعندما يعود السلام إلى حياتنا، يمكننا القيام بأي نشاط والعبادة بسلام".

يقدم شهار هاشامايم، وهو الكنيس الوحيد حاليًا في إندونيسيا، خدمات للطائفة اليهودية المحلية، التي تضم حوالي 50 شخصًا في توندانو منذ العام 2019، رغم عدم الاعتراف باليهودية كواحدة من الديانات الست الرئيسية في البلاد. ومع ذلك، فإن ممارساتها مسموح بها بموجب الدستور الإندونيسي.

تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 550 يهوديًا إندونيسيًا، يعيش معظمهم في شمال سولاويزي، وهي مقاطعة إندونيسية تضم أكثر من 2.6 مليون شخص، معظمهم من المسيحيين في الدولة الأرخبيلية ذات الأغلبية المسلمة.

وكان هناك معبد يهودي آخر في مدينة سورابايا بجزيرة جاوة الرئيسية تم بناؤه عام 1939 خلال الحكم الاستعماري الهولندي، ولكن تم بيعه من قبل القائم على رعايته في عام 2013 لشركة خاصة قامت بهدمه لبناء فندق من 17 طابقًا.