"أربعة أطفال في قبر واحد".. الفلسطينيون يدفنون قتلاهم في مقابر جماعية ومعظم الجثث مجهولة الهوية

بقلم: يورونيوز

في مقبرة على الحدود المصرية في رفح، تصل المئات من الجثث لفلسطينيين قتلهم القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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المشهد يبدو تراجيديًا، حيث لا يتم التعرف على الكثير من الجثث التي تصل من مستشفيات القطاع المكتظة بالفعل.

يتسم تسجيل اسماء الذين يتم التعرف عليهم في سجلات، لكن المشكلة في تلك الجثث مجهولة الهوية.

تقصف إسرائيل بعنف منذ نحو ثمانية أيام القطاع وتفرض عليه حصارًا مطبقًا قطعت من خلاله الماء والكهرباء، القطاع المحاصر أصلًا منذ سنوات والذي يفقد الكثير من مقومات الحياة.

القصف الإسرائيلي والاستعداد لعملية برية يأتي بعد هجوم غزة على أراضيها في عملية أطلقت عليها حركة حماس "طوفان الأقصى" قتل على إثرها حتى الآن أكثر من 1400 شخص.

في هذه الأثناء حذر الأطباء في غزة من كارثة غير معودة قد يذهب نتيجتها الآلاف من الأشخاص بسبب الوضع المأساوي في المستشفيات التي تعاني من نقص في المستلزمات الطبية وانقطاع الكهرباء والماء.